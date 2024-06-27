Озорные хаоситы, как инструмент сокрушения глобализма

prettyХамам здесь не место Редкий день начинается, дабы в ТОП-10 мировых новостей не наткнуться на сообщение «силы йеменских хуситов едва не потопили коммерческое судно», «пираты Красного моря вынудили экипаж покинуть горящее судно», «иранские прокси атаковали американскую эскадру» и так далее.
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