Озорные хаоситы, как инструмент сокрушения глобализма

prettyХамам здесь не место Редкий день начинается, дабы в ТОП-10 мировых новостей не наткнуться на сообщение «силы йеменских хуситов едва не потопили коммерческое судно», «пираты Красного моря вынудили экипаж покинуть горящее судно», «иранские прокси атаковали американскую эскадру» и так далее.