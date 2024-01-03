«Не люблю контактную борьбу». Босс Ducati предупредил Марка Маркеса

«Не люблю контактную борьбу». Босс Ducati предупредил Марка МаркесаGold & Goose / Red Bull Content PoolГенеральный директор Ducati Corse Клаудио Доменикали признал, что появление Марка Маркеса в стане итальянской марки чревато проблемами для менеджеров.
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