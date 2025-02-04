Ученый Вольнов: массовый переход на программирование приведет к деформации мышления

В российских вузах появится больше бюджетных мест для программистов. Однако IT-специалист — это штучный продукт, который не нужно переводить на массовое образование, считает директор Центра технологической поддержки образования Московского политехнического университета, кандидат технических наук Илья Вольнов.
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