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Создатель «Игры в кальмара» рассказал о помогающей творить уловке

Создатель «Игры в кальмара» рассказал о помогающей творить уловке

Режиссер сериала «Игра в кальмара» Хван Донхёк заявил, что в последние годы ему стало сложнее творить, так как здоровье не позволяет ему пользоваться прежней уловкой.

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