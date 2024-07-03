Задержанный в Москве француз признался в сборе военных сведений

ТАСС/Владимир Гердо Собиравший военные сведения о России гражданин Франции Лоран Винатье*, задержанный в Москве в июне, признал вину в рамках уголовного дела о незаконном сборе сведений в области военной деятельности РФ, сообщили 3 июля в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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