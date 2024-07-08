«Две судьбы»: депутат Гордумы Краснодара Андрей Анашкин поздравил с Днем семьи, любви и верности горожан

«Две судьбы»: депутат Гордумы Краснодара Андрей Анашкин поздравил с Днем семьи, любви и верности горожанПредседатель Комитета по строительству, градостроительной и архитектурной деятельности Гордумы Краснодара Андрей Анашкин в канун День семьи, любви и верности посетил две семьи.
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