В ПГУ созданы ходунки на лыжах для прогулок по зимним дорогам для пожилых

В подведомственном Минобрнауки России Пензенском государственном университете (ПГУ) разработали специальные приспособления для ходунков-роллаторов, с помощью которых можно передвигаться в заснеженные зимы.
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