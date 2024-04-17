Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Исследование опубликовано в журнале European Journal of Human Genetics. Регион между Черным и Каспийским морями считается важным мостом для миграции древних людей в Европу и Азию, начиная с верхнего палеолита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии