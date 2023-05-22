Нападающий «Ванкувера» Кравцов может вернуться в «Трактор»

Виталий Кравцов, играющий в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс», всерьез раздумывает над возвращением в Россию. По информации «Чемпионата», Кравцов близок к подписанию контракта с челябинским «Трактором», откуда он уезжал в НХЛ дважды, в 2021 и 2022 годах.