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Нападающий «Ванкувера» Кравцов может вернуться в «Трактор»

Нападающий «Ванкувера» Кравцов может вернуться в «Трактор»

Виталий Кравцов, играющий в НХЛ за «Ванкувер Кэнакс», всерьез раздумывает над возвращением в Россию. По информации «Чемпионата», Кравцов близок к подписанию контракта с челябинским «Трактором», откуда он уезжал в НХЛ дважды, в 2021 и 2022 годах.

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