Федеральное агентство новостей Россия может применить простую, но хитрую и эффективную тактику против Вооруженных сил Украины, которые попытаются выбраться из Донбасского котла, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».
Федеральное агентство новостей Россия может применить простую, но хитрую и эффективную тактику против Вооруженных сил Украины, которые попытаются выбраться из Донбасского котла, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».
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