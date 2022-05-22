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Сивков: хитрая тактика России не оставит шансов ВСУ при бегстве из Донбасского котла

Сивков: хитрая тактика России не оставит шансов ВСУ при бегстве из Донбасского котла

Федеральное агентство новостей Россия может применить простую, но хитрую и эффективную тактику против Вооруженных сил Украины, которые попытаются выбраться из Донбасского котла, заявил доктор военных наук Константин Сивков, передает «ПолитПазл».

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