FT: Кошта опрашивает страны ЕС, чтобы составить список оружия для Украины

Глава Европейского совета Антониу Кошта проводит опрос среди стран — членов ЕС, чтобы составить список возможных военных и оружейных поставок, которые Евросоюз мог бы предоставить Украине в качестве гарантий безопасности в случае мирного урегулирования конфликта.