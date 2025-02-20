FT: Кошта опрашивает страны ЕС, чтобы составить список оружия для Украины

Глава Европейского совета Антониу Кошта проводит опрос среди стран — членов ЕС, чтобы составить список возможных военных и оружейных поставок, которые Евросоюз мог бы предоставить Украине в качестве гарантий безопасности в случае мирного урегулирования конфликта.
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