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Регионы России

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Туристы меняют традиционные зарубежные туры на ультракороткие поездки по России

Туристы меняют традиционные зарубежные туры на ультракороткие поездки по России

Цифровой аудит трат показал, что 69% туристов признали микро-отпуска экономически более оправданными, чем поездки за границу, а 67% выбрали этот формат исключительно ради жесткого сокращения повседневных расходов в условиях инфляционного давления.

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Betahon
Да...Хургада, Кемер, Цадрипш(Абхазия, 12 км. от Сочи) стали обычным местом для отдыха...
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