Туристы меняют традиционные зарубежные туры на ультракороткие поездки по России

Цифровой аудит трат показал, что 69% туристов признали микро-отпуска экономически более оправданными, чем поездки за границу, а 67% выбрали этот формат исключительно ради жесткого сокращения повседневных расходов в условиях инфляционного давления.
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