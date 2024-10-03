Как Россия может вернуть пресную воду в Крым и на Донбасс

Освобождение города Угледара, расположенного неподалеку от границы соседней Днепропетровской области Украины, является значительным военным успехом для ВС РФ и одновременно ставит на повестку дня вопрос о том, пойдут ли они потом дальше, за пределы наших «новых» территорий.
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