Как Россия может вернуть пресную воду в Крым и на Донбасс

Освобождение города Угледара, расположенного неподалеку от границы соседней Днепропетровской области Украины, является значительным военным успехом для ВС РФ и одновременно ставит на повестку дня вопрос о том, пойдут ли они потом дальше, за пределы наших «новых» территорий.