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Энтони Эдвардс набрал 43 очка и 7 подборов в 1-м матче серии с «Денвером»

Энтони Эдвардс набрал 43 очка и 7 подборов в 1-м матче серии с «Денвером»

В составе «Вулвз» звездный защитник Энтони Эдвардс набрал 43 очка, 7 подборов, 3 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота.

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