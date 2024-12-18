В январе на Украину приедет спецпредставитель Трампа Келлог: цель визита — «собрать факты», а не вести переговоры — Reuters

Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) спецпосланником по урегулированию конфликта на Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в начале января посетит Киев в рамках усилий команды республиканца «как можно скорее» положить конец боевым действиям, сообщили Reuters два источника, осведомленных о планировании поездки.
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