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В январе на Украину приедет спецпредставитель Трампа Келлог: цель визита — «собрать факты», а не вести переговоры — Reuters

В январе на Украину приедет спецпредставитель Трампа Келлог: цель визита — «собрать факты», а не вести переговоры — Reuters

Назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) спецпосланником по урегулированию конфликта на Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог в начале января посетит Киев в рамках усилий команды республиканца «как можно скорее» положить конец боевым действиям, сообщили Reuters два источника, осведомленных о планировании поездки.

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