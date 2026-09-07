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Газета.ру

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Учительница из Доминиканы Мола стала победительницей "Мисс мира"

Учительница из Доминиканы Мола стала победительницей "Мисс мира"

Учительница из Доминиканы Мола стала победительницей «Мисс мира». Об этом сообщает BBC.В 2026 году титул «Мисс мира» получила представительница Доминиканской Республики, 24-летняя учительница Джохейри Мола.

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