Учительница из Доминиканы Мола стала победительницей «Мисс мира». Об этом сообщает BBC.В 2026 году титул «Мисс мира» получила представительница Доминиканской Республики, 24-летняя учительница Джохейри Мола.
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