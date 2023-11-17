«Цариград»: Байден унизил Си Цзиньпина

Под Сан-Франциско состоялась встреча Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом пишет «Царьград». В публикации отметили, что президент США нахамил председателю КНР уже через три часа после ее завершения, повторив, что считает Си «диктатором».
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