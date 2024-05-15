В Финляндии готовятся изымать квартиры россиян с долгами за коммуналку

Правительство Финляндии намерено упростить процедуру изъятия жилых помещений у российских граждан, которые не смогли оплачивать коммунальные услуги после прекращения связи между банками двух стран из-за антироссийских санкций.
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