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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уиттакер считает Адесанью фаворитом боя с Имавовым: «Имавов может повторить успех Дрикуса. Но если вы не расставляете ловушки, то Исраэль вас разберет»

«Имавов такой же напористый, как Дрикус? Я думаю, что у дю Плесси был действительно хороший план на бой с Адесаньей.

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