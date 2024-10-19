На трассе под Ногинском после ДТП загорелись "Газель" и грузовик

На Горьковском шоссе недалеко от Ногинска столкнулись грузовик и "Газель", сообщает Life. По данным МЧС, ДТП произошло в городском округе Богородский, на 55 км трассы М-7 перед поворотом на Красный электрик.
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