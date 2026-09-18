Поезда "Ласточка" начнут останавливаться на Москва-Сити с 1 октября

С 1 октября 2026 года скоростные поезда "Ласточка" маршрутов Москва - Минск и Москва - Смоленск начнут совершать остановки на станции Москва-Сити, давая возможность пассажирам пересадок на МЦД, МЦК и метро для удобного доступа к деловому кварталу.
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