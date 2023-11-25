Названа главная ошибка западных санкций, связанная с российским бизнесом

В середине ноября даже не замеченное в симпатиях к России агентство Bloomberg было вынуждено признать, что ключевые отрасли отечественной экономики адаптируются, а в некоторых случаях полностью восстанавливаются после беспрецедентных санкций, введенных Западом после начала СВО.
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