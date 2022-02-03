США больше не будут употреблять слово «неизбежное» о возможном вторжении России в Украину

Среда, 2 февраля, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США больше не будут употреблять слово "неизбежно", когда будут говорить об оценке возможной угрозы масштабного вторжения РФ в Украину, поскольку оно посылает ложный сигнал.