Руководитель внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия Анналена Бербок регулярно лжёт о том, что лидер Российской Федерации Владимир Путин не желает вступать в переговорный процесс по поводу украинского противостояния из-за того, что не обращает внимания на его речи.