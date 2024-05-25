Руководитель внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия Анналена Бербок регулярно лжёт о том, что лидер Российской Федерации Владимир Путин не желает вступать в переговорный процесс по поводу украинского противостояния из-за того, что не обращает внимания на его речи.
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