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«Думали, так могут делать только Пригожин и Уткин?» — в ВСУ начали набирать заключённых (ФОТО)

«Думали, так могут делать только Пригожин и Уткин?» — в ВСУ начали набирать заключённых (ФОТО)

На Украине отдельные подразделения уже ведут набор новобранцев в тюрьмах. Фото общения с группой заключённых опубликовал представитель неонацистского бандформирования «Отдельный штурмбатальон «Да Винчи» Дмитрий Савченко.

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