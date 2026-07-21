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Зампред СК Леоненко: подростков всё чаще вовлекают в тяжкие преступления

Зампред СК Леоненко: подростков всё чаще вовлекают в тяжкие преступления

Заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник юстиции Елена Леоненко сообщила, что в 2025 году ведомство впервые за длительный период зафиксировало значимый рост числа подростков, вовлечённых в преступления.

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