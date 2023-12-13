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Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов по магазинам с алкоголем

Колокольцев обратился к Володину из-за рейдов депутатов по магазинам с алкоголем

В письме, отправленном в начале декабря, глава МВД Владимир Колокольцев обратился к председателю Госдумы Вячеславу Володину в связи с действиями некоторых депутатов, которые проводят проверки в так называемых "наливайках" - местах, где продают алкоголь в жилых домах, включая ночное время, и привлекают к этому внимание СМИ.

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