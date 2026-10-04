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Гришин после победы над «Сибирью»: «Уважающая себя команда не может проигрывать больше двух игр подряд»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин подвел итоги матча Фонбет КХЛ против « Сибири » (3:2). Ранее нижнекамцы проиграли два матча подряд – «Барысу» и «Амуру».

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