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Myśl Polska: Развязанная Западом ядерная война уничтожит Польшу

Myśl Polska: Развязанная Западом ядерная война уничтожит Польшу

Политолог Лукаш Ястржембский обратил внимание на то, что глобальный конфликт, за развязывание которого ответственны правительства западных государств, окажется причиной уничтожения территории и населения Польши.

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