Российские бойцы вынудили ВСУ отступать у Новодонецкого

РИАМО - 28 сен. Оператор БПЛА ZALA с позывным «Корлус» рассказал, что солдаты российского оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» заставили украинских боевиков бежать у населенного пункта Новодонецкое в ДНР.
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