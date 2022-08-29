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Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане выросло в 1,4 раза

Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Татарстане выросло в 1,4 раза

С 22 по 28 августа в Татарстане госпитализировали 636 человек, заболевших коронавирусом. Это в 1,41 раза больше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

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