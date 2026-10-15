США предложили европейским странам разморозить часть российских суверенных активов, заблокированных после начала вооруженного конфликта на территории Украины, и передать их структуре под контролем Вашингтона, чтобы попытаться возобновить мирные переговоры.
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Двое бандитов передрались, не сумев поделить деньги ими же ограбленной простушки России.
Я уже много раз задавал на этом сайте вопрос, но ни разу мне никто не ответил.
Итак:
-Что делали русские деньги в Европе? Которая, между прочим, член НАТО и наш геостратегический противник. Почему наши деньги «лежали»? Кто, когда и с какой целью их туда «положил»? Хотели поднажиться за счет процентов? А никому не приходила в голову мысль, что если на эти деньги купить заводы, патенты, нанять специалистов- то можно заработать гораздо больше?
Так кто автор этой схемы вывода денег из России?
И какую должность он занимает сейчас?