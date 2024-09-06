Sony показала PS5 Pro? На новом арте фанаты заметили странную консоль с уникальны...

Sony показала PS5 Pro? На новом арте фанаты заметили странную консоль с уникальным дизайномСовсем недавно Sony в своем официальном блоге опубликовала арт в честь 30-летия PlayStation, на котором некоторые пользователи увидели тизер PS5 Pro.
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