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Solar Orbiter сделал самые четкие снимки поверхности Солнца

Solar Orbiter сделал самые четкие снимки поверхности Солнца

Верхние слои атмосферы Солнца / © ESA / NASA / Solar Orbiter / PHI Team В среду, 20 ноября, Европейское космическое агентство (ESA) поделилось новыми снимками, которые зонд сделал в марте прошлого года, когда находился примерно в 74 миллионах километров от Солнца.

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