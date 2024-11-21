Solar Orbiter сделал самые четкие снимки поверхности Солнца

Верхние слои атмосферы Солнца / © ESA / NASA / Solar Orbiter / PHI Team В среду, 20 ноября, Европейское космическое агентство (ESA) поделилось новыми снимками, которые зонд сделал в марте прошлого года, когда находился примерно в 74 миллионах километров от Солнца.