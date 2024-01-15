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AB InBev Efes объявил о производстве напитка в стиле hard-лимонада крепостью 4,5%

AB InBev Efes объявил о производстве напитка в стиле hard-лимонада крепостью 4,5%

AB InBev Efes начнет выпускать в России напиток Garry Garden Hard. Его крепость будет составлять 4,5%, он будет продаваться со вкусами апельсина, лимона и малины в облегченных бутылках объемом 0,4 л, пишет «Ъ» со ссылкой на заявление компании.

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