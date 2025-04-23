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Российский суд запретил Google продолжить процесс по банкротству «Гугл» в США

Российский суд запретил Google продолжить процесс по банкротству «Гугл» в США

Российский суд запретил Google продолжить процесс по банкротству «Гугл» в СШААрбитражный суд Москвы запретил ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать судебные разбирательства в США против российских кредиторов обанкротившегося ООО «Гугл».

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