Российский суд запретил Google продолжить процесс по банкротству «Гугл» в США

Российский суд запретил Google продолжить процесс по банкротству «Гугл» в СШААрбитражный суд Москвы запретил ирландской компании Google Ireland Limited (GIL) продолжать судебные разбирательства в США против российских кредиторов обанкротившегося ООО «Гугл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)