В Госдуме хотят запретить пальмовое маcло в школах и детсадах

Владимир Смирнов/ТАСС В Госдуме готовится законопроект, запрещающий в любом виде использовать пальмовое масло в учебных заведениях, сообщает председатель комитета ГД по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии