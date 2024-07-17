Тотальная деградация в США всё сильнее обнажается

Игорь Кузнецов

Рост цены на золото, если нет "золотого стандарта", это объективная реальность, в любой валюте. Был "всплеск" в 1980-1982 году - просто США много золота истратили чтобы Саудовская Аравия "убила" цены на нефть. Но с 2008 года начался рост цны - это последствия санкций США против России за предотвращение агрессии Грузии. Удержать цену США смогли с 2013 года до 2020 - там пандемия. А теперь сколько смогут удержать? Лет 5-6?