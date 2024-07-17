Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Крутая патриотка была, прям патриотичней патриотизма. R.I.P. Давно отписался, как только понял про её монетизированны...Только ленивый не...
  • Юрий Вершинин
    Точно. И ухи почему на месте?Террорист из «Кро...
  • leonid
    Правильно сделали, так и надо делать при каждом подобным случае.В Барнауле мигран...

Тотальная деградация в США всё сильнее обнажается

Тотальная деградация в США всё сильнее обнажается

Покушение на Трампа благодаря большому количеству частных видео – можно изучить со всех ракурсов, что и было сделано.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Рост цены на золото, если нет &quot;золотого стандарта&quot;, это объективная реальность, в любой валюте. Был &quot;всплеск&quot; в 1980-1982 году - просто США много золота истратили чтобы Саудовская Аравия &quot;убила&quot; цены на нефть. Но с 2008 года начался рост цны - это последствия санкций США против России за предотвращение агрессии Грузии. Удержать цену США смогли с 2013 года до 2020 - там пандемия. А теперь сколько смогут удержать? Лет 5-6?
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх