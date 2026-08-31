Ханты-Мансийский ЦГМС: в Югре 1 сентября пройдут дожди и похолодает

В Югре 1 сентября ожидается прохладная и дождливая погода. Температура днем +11.+16°C, на востоке до +6°C, сообщили синоптики Ханты-Мансийского центра.
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