Полицейские спасли беременную свердловчанку, едва не потерявшую малыша

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. В Свердловской области сотрудники дорожно-патрульной службы ОМВД «Североуральский» оказали неоценимую помощь местному жителю, который спешил доставить свою беременную супругу в больницу из-за ухудшения ее состояния.
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