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ТАСС

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Ушаков заявил о настрое Уиткоффа и Кушнера использовать в Киеве оценки Путина

Ушаков заявил о настрое Уиткоффа и Кушнера использовать в Киеве оценки Путина

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер обещали использовать в контактах в Киеве оценки, высказанные российским лидером Владимиром Путиным по поводу путей урегулирования.

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