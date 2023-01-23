Адвокат: Падение поставок сжиженного газа из США в Европу вызвано экономическими причинами

РИАМО - 23 янв. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сокращение объема поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Европу вызвано только экономическими причинами, сообщает «Лента.