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Адвокат: Падение поставок сжиженного газа из США в Европу вызвано экономическими причинами

Адвокат: Падение поставок сжиженного газа из США в Европу вызвано экономическими причинами

РИАМО - 23 янв. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что сокращение объема поставок сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Европу вызвано только экономическими причинами, сообщает «Лента.

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