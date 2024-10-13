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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Селтикс» получили замечание от арбитров за задержку времени из-за предматчевого ритуала

Игроки «Селтикс» провели длительную серию рукопожатий на площадке, не давая арбитрам начать игру. Судьи вынесли команде предупреждение, но баскетболисты все равно завершили ритуал.

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