Росгвардия: задержаны владельцы 57 террористических Telegram-каналов

Сотрудники Росгвардии, ФСБ, МВД и Следственного комитета провели совместную операцию по задержанию 57 администраторов Telegram-каналов, распространявших материалы неонацистского и террористического содержания.
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