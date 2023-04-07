Медвежий угол

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Почему до сих пор «Президентский центр Б. Н. Ельцина» не признан иностранным агентом? Кому-то еще разве непонятно, что это крупнейшая в России НКО, которая работает в интересах запада.

Почему до сих пор «Президентский центр Б. Н. Ельцина» не признан иностранным агентом? Кому-то еще разве непонятно, что это крупнейшая в России НКО, которая работает в интересах запада.

Ельцин Центр - инкубатор пятой колонны Почему до сих пор «Президентский центр Б. Н. Ельцина» не признан иностранным агентом? Кому-то еще разве непонятно, что это крупнейшая в России НКО, которая работает в интересах запада.

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