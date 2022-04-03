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Крыму выделят почти 2 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения

Правительство России выделит 1,7 миллиарда рублей на ликвидацию последствий наводнения в Крыму. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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