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Fang Cheng Bao Formula S: BYD бросает вызов Xiaomi SU7 и Tesla Model 3

Fang Cheng Bao Formula S: BYD бросает вызов Xiaomi SU7 и Tesla Model 3

Суббренд компании BYD — Fang Cheng Bao — официально запустил сегодня свою новейшую линейку средне-крупных автомобилей Formula S и Formula S GT, что знаменует экспансию в сегмент высокопроизводительных электромобилей.

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