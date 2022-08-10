Визит делегации Литвы на Тайвань: клоуны приехали, но цирка нет

В то время, когда шумиха вокруг визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань переросла в успешную военную блокаду со стороны КНР, бывшая советская республика Литва продолжает упрямо следовать антипекинским курсом, навязанном стране-лимитрофу вашингтонскими политиками Фото: © Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) В прошлом году одна из самых некогда преуспевающих советских республик, с которой после 1991 года КНР пыталась выстраивать дружеские и взаимовыгодные отношения, превратилась, по определениям китайской прессы, в авангард так называемой «независимой» антикитайской политики в Европе.