smi.media

248 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Сергеева
    В РФ часть участн...
  • Grandad
    США помогали Англии в захвате Фолклендских островов, объясняя свои действия спасением студента п гражданина США, нахо...В Совфеде заявили...
  • Серж Южанин
    На Украине уже нашли!Британия предложи...

Россиянам дали рекомендации, как принимать решение о приобретении собаки

К приобретению собаки следует подходить со всей ответственностью. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости о том, что не стоит как не переоценивать, так и не недооценивать сложности в воспитании питомца.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх