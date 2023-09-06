ВСУ попали в огневой мешок в Работино и несут колоссальные потери, а командование запрещает им забирать тела Юлия СоколоваВ зоне боевых действий в селе Работино Запорожской области происходит активное военное столкновение.
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